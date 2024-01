Erstaunliche Entwicklung bei Sakura KCS!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sakura Kcs liegt bei 42,17, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 46,69 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sakura Kcs-Aktie lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung schließen. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Sakura Kcs somit die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" ist.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Sakura Kcs-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 886 JPY, was einem Unterschied von +6,69 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Sakura Kcs für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen führen zu dem Fazit, dass die Gesamteinschätzung für die Sakura Kcs-Aktie auf "Neutral" steht.