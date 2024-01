Erstaunliche Entwicklung bei Safilo!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Safilo Spa liegt der RSI bei 23,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 37, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Safilo Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,07 EUR mit dem aktuellen Kurs von 0,914 EUR, was eine Abweichung von -14,58 Prozent ergibt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,84 EUR, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,81 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Safilo Spa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Diskussionintensität im Internet in Bezug auf Safilo Spa zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, sodass auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.