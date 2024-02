Erstaunliche Entwicklung bei SPARTA AG!

Weitere Suchergebnisse zu "Sparta":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sparta liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,17 Euro für jeden Euro Gewinn von Sparta zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 73 Prozent. Besonders im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert bei 60, was die Unterbewertung von Sparta weiter bestätigt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 29,67 EUR, während der Kurs der Aktie bei 28,2 EUR um -4,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 27,6 EUR, was einer Abweichung von +2,17 Prozent entspricht. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Sparta weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Sparta überverkauft ist, wodurch das Wertpapier insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt erhält.

Die Dividendenrendite von Sparta beträgt 0 Prozent, was 5,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sparta-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt, was zu dieser Bewertung führt.