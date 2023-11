Erstaunliche Entwicklung bei SJM!

Weitere Suchergebnisse zu "SJM Holdings":

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Sjm hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Sjm vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 90 Punkten, was bedeutet, dass die Sjm-Aktie überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 63,7, was bedeutet, dass Sjm hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Damit erhält Sjm eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) ist Sjm aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 480,75, was einem Abstand von 1391 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,24 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 5,83). Die Sjm-Aktie bekommt deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.