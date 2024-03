Erstaunliche Entwicklung bei SAP!

In den letzten zwei Wochen wurde über die Aktie von Sap besonders negativ in sozialen Medien diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieser Stimmungslage erhielt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Eine automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Sap insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sap-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 42,53 ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sap auf Basis des RSI.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sap-Aktie liegt bei 137,31 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 174,9 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 161,98 EUR liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sap auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sap im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,25 % aus, was 16,03 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

