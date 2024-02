Erstaunliche Entwicklung bei Royal Bank of Canada Pref Z!

Der Aktienkurs der Royal Bank of Canada hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,46 Prozent erzielt, was 3,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 8,91 Prozent, womit die Royal Bank of Canada aktuell 10,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden zahlt die Royal Bank of Canada derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 0,16 Prozentpunkte (4,14 % gegenüber 4,3 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Royal Bank of Canada bei 124,67 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 131,94 CAD notiert und damit einen Abstand von +5,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zur gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 131,7 CAD, was für die Aktie eine aktuelle Differenz von +0,18 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Royal Bank of Canada deuten auf überwiegend negative Einschätzungen und Stimmungen hin, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich jedoch ein Bild von 7 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Royal Bank of Canada in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.