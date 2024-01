Erstaunliche Entwicklung bei Rongyu!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Whole Shine Medical liegt bei 187, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 ein ähnliches Niveau darstellt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -21,27 Prozent, was 22,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,1 Prozent, und Whole Shine Medical liegt aktuell 22,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Whole Shine Medical beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten dabei eine mittlere Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Whole Shine Medical hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Whole Shine Medical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".