Erstaunliche Entwicklung bei Reco!

Die Technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Reco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,02 CAD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,01 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, der aktuell bei 0,01 CAD liegt, was einem Unterschied von 0 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Reco daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden liegt Reco mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (2,53 %) niedriger. Dies ergibt eine Differenz von 2,53 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet ist Reco im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 11,73, was einen Abstand von 60 Prozent zum Branchen-KGV von 29,35 bedeutet. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Reco daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.