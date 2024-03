Erstaunliche Entwicklung bei Prospect Capital!

Der gleitende Durchschnittskurs der Prospect Capital liegt derzeit bei 5,96 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,48 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -8,05 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. In ähnlicher Weise hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 5,77 USD, was einer Distanz von -5,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung ein neutrales Bild ergeben. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Prospect Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Prospect Capital 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 48,5, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positiven Themen überwogen an 11 Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Prospect Capital. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.