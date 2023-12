Erstaunliche Entwicklung bei Postal Savings Bank of China!

Die technische Analyse der Postal Savings Bank Of China zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,27 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,65 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -14,52 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 3,66 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,27 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 34,78 zeigt an, dass die Postal Savings Bank Of China weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ebenfalls die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Postal Savings Bank Of China derzeit nur etwas höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Mit einem Unterschied von 0,1 Prozentpunkten (7,28 % gegenüber 7,19 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger hat Einfluss auf die Aktienkurse. Laut unserer Analyse waren die Kommentare auf sozialen Plattformen zur Postal Savings Bank Of China neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.