Eaglerise Electric, Electronic Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der chinesische Elektronikhersteller Eaglerise Electric & Electronic China wird derzeit aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. Das KGV liegt bei 21,29, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet das Unternehmen nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Eaglerise Electric & Electronic China festgestellt werden. Dies wird anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien und der höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen deutlich. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie von Eaglerise Electric & Electronic China ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung, sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Eaglerise Electric & Electronic China aufgrund der oben genannten Kriterien als "Neutral" eingestuft.

