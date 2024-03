Erstaunliche Entwicklung bei Pool!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Aktienkurs von Pool wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 18 Prozent übertroffen, was zu einer Rendite von 15,95 Prozent führt. Dies ist eine deutlich bessere Entwicklung als die mittlere Rendite der "Händler"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei 6,27 Prozent lag. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Bewertung hin, mit einem Wert von 38,57 und 36,29 (für 7 und 25 Tage). Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 365,13 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Darüber hinaus weist der GD50 mit einem Niveau von 389,7 USD eine positive Entwicklung auf.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien ist hingegen eher negativ, mit überwiegend kritischen Diskussionen in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie. Dennoch zeigen automatische Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.