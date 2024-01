Erstaunliche Entwicklung bei Pia!

Die Aktie von Pia hat in den letzten Monaten eine neutrale Einschätzung in Bezug auf Sentiment und Buzz erhalten. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führte.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Pia mit 3440 JPY derzeit 2,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur 0,92 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Pia derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass Pia weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Pia aufgrund verschiedener Faktoren insgesamt neutral bewertet wird.