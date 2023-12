Erstaunliche Entwicklung bei Paraca!

Die technische Analyse von Paraca-Aktien zeigt, dass diese sich derzeit in einem neutralen Trend befinden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1972,63 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1881 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,65 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1932,28 JPY, was einer Abweichung von -2,65 Prozent entspricht. Beide Durchschnitte führen zu einer neutralen Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Paraca-Aktien auf 7-Tage-Basis überkauft sind, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen werden sie neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft sind.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine neutrale Einschätzung, da weder positive noch negative Auswirkungen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Paraca zeigen ebenfalls neutrale Werte, was auf eine mittlere Diskussionsaktivität und kaum Änderungen in der Stimmung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Paraca-Aktien basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz.