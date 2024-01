Erstaunliche Entwicklung bei Palantir!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Palantir ist laut Diskussionen in sozialen Medien und Foren insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Analysten bewerten die langfristige Aussicht für die Aktie von Palantir als "Neutral". Von 18 analysierenden Experten erhielt das Unternehmen 2 positive, 5 neutrale und 3 negative Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,33 USD, was einer Erwartung von -30,26 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 und 25 Tagen misst, zeigt einen Wert von 76,36 bzw. 68 für Palantir an. Dies deutet auf eine überkaufte bzw. neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage ergibt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 10,02 Prozent, während der 50-Tage-Durchschnitt eine negative Abweichung von 9,87 Prozent aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Palantir. Die Anlegerstimmung ist negativ, während Analysten und technische Indikatoren zu einer neutralen Bewertung tendieren.