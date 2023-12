Erstaunliche Entwicklung bei Pacific Industrial!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Pacific Industrial jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Pacific Industrial gemessen, daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pacific Industrial wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Dadurch erhält Pacific Industrial auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Pacific Industrial beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 76,03 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 63,02, was darauf hindeutet, dass Pacific Industrial weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Pacific Industrial aktuell bei 1302,64 JPY. Der Aktienkurs selbst ging bei 1297 JPY aus dem Handel, was einer Differenz von -0,43 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -5,64 Prozent, was wiederum ein "Schlecht"-Signal für die Pacific Industrial-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".