Erstaunliche Entwicklung bei Orsted!

Die technische Analyse der Orsted-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 455,92 DKK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 391,1 DKK weicht somit um -14,22 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 379,18 DKK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+3,14 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Orsted-Aktie aktuell mit einem Wert von 65,5 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Orsted in den letzten Tagen, mit 11 positiven und drei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Jedoch haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Orsted von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Orsted-Aktie aktuell 12,83, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit aus heutiger Sicht überbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Orsted auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.