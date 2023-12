Erstaunliche Entwicklung bei Novartis!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Novartis befindet sich bei 73,91 und wird daher als "überkauft" eingestuft, was als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 47,39 und wird als Indikator für eine "neutral" Bewertung betrachtet, was zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen, abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. Für Novartis wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt einen negativen Trend, was zu einem Gesamturteil von "schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Novartis bei 10,72 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 9,83 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt Novartis mit 0,89 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht gilt die Aktie von Novartis als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 27,58 liegt es insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Arzneimittel" (60,09). Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "gut".

