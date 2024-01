Erstaunliche Entwicklung bei Northern Minerals!

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Minerals":

Bei Northern Minerals -Australia hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Northern Minerals -Australia daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Northern Minerals -Australia-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag ebenfalls bei 0,03 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen keine signifikanten Abweichungen auf, was zu weiteren "Neutral"-Bewertungen in der einfachen Charttechnik führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Überwiegend neutrale Themen wurden in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Northern Minerals -Australia-Aktie zeigt aktuell weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung in der Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung für Northern Minerals -Australia.