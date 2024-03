Erstaunliche Entwicklung bei Neste!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Investoren: Die Diskussionen über Neste in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Auf der anderen Seite ergaben sich jedoch auch drei Handelssignale auf dieser Ebene, wovon 0 als positiv und 3 als negativ bewertet wurden. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Neste in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Neste beträgt 24,83 EUR und liegt damit 17,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -25,14 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Fundamentalanalyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Neste beträgt aktuell 14. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt das KGV im Durchschnitt bei 14. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Stimmung und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Neste die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird für diesen Faktor eine Einschätzung von "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Neste als "Neutral"-Wert betrachtet.