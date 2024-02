Erstaunliche Entwicklung bei Navient!

Die Aktie von Navient bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,67 %, was 2,04 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie von Navient als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-8,17 % Abweichung) als auch der letzten 50 Handelstage (-10,18 % Abweichung) liegt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen neutralen Wert von 56 für die letzten 7 Tage und 67 für die letzten 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Stimmung auf sozialen Plattformen war größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung bezüglich der Anlegerstimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Aktie von Navient.

