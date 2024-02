Erstaunliche Entwicklung bei Mirion Technologies!

Weitere Suchergebnisse zu "Mirion Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Mirion-RSI liegt bei 47,37, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 47,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und keinerlei negativen Diskussionen. Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen und in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mirion diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Mirion-Aktie beträgt 8,41 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,87 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,88 USD, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mirion auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um Mirion haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Mirion daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.