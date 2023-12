Erstaunliche Entwicklung bei Matrix!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Matrix neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Matrix-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und für den RSI25 von 62,1, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,32 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -56,9 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,49 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -32,89 Prozent bedeutet. Diese Ergebnisse führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der charttechnischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral bezüglich Matrix waren. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Matrix in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -64,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 19,26 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -83,71 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Matrix um 68,74 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.