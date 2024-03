Erstaunliche Entwicklung bei Manner Josef!

Die Josef Manner & Comp zeigt gemäß der technischen Analyse einen Kurs von 110 EUR, der derzeit -3,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird jedoch die Einstufung "Neutral" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei -2,42 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen unter den Anlegern über das Unternehmen Josef Manner & Comp. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite für Josef Manner & Comp beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,06 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,68) für diese Aktie liegt. In Anbetracht dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Josef Manner & Comp als überbewertet, da das KGV mit 37,51 insgesamt 4 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 36,12 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".