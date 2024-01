Erstaunliche Entwicklung bei Lumen Technologies!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 0 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung für die Lumen-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es liegen keine neuen Analysen aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 4,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 168,99 Prozent steigen könnte, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 1,58 USD. Dies führt zu einer positiven Empfehlung für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt interessante Ergebnisse für Lumen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lumen-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längere Sicht ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine negative Bewertung in Bezug auf den RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Lumen-Aktie derzeit unter der 200-Tage-Linie (GD200) liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) erhält die Aktie jedoch eine positive Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.