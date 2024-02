Erstaunliche Entwicklung bei Liberty MediaSiriusXM A!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI für Liberty Media - Liberty Siriusxm auf 7- und 25-Tage-Basis, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,55, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Liberty Media - Liberty Siriusxm zu beobachten. Das Stimmungsbarometer zeigt somit einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie sich im neutralen Bereich bewegt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Liberty Media - Liberty Siriusxm ist hingegen besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Liberty Media - Liberty Siriusxm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,79 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 30,19 USD weicht somit um +8,64 Prozent ab, was charttechnisch einer "Gut"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich eine Bewertung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Liberty Media - Liberty Siriusxm-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung und die einfache Charttechnik, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zu einem "Schlecht"-Rating führen.