Erstaunliche Entwicklung bei Li Auto Inc!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Li Auto deutlich zum Negativen verändert. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der sozialen Medien, die aufzeigt, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders negativen Themen haben. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Li Auto daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Li Auto beträgt derzeit 3,61 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,4, dass Li Auto überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Li Auto ist derzeit mit einem Kurs von 175,5 HKD +39,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +29,6 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen vorwiegend negativ gegenüber Li Auto eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Li Auto demnach von der Redaktion für das Sentiment und die Anlegerstimmung jeweils ein "Schlecht"-Rating.