Erstaunliche Entwicklung bei LexinFintech!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in letzter Zeit stand auch die Aktie von Lexinfintech im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Lexinfintech, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Lexinfintech bei -16,47 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" erzielte hingegen eine mittlere Rendite von 19,74 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Lexinfintech mit 36,21 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Verbraucherfinanzierung) ist Lexinfintech aus fundamentaler Sicht unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,7 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 56,47 liegt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Wer aktuell in die Aktie von Lexinfintech investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 6,34 % gegenüber dem Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung einen Mehrertrag in Höhe von 0,71 Prozentpunkten erzielen. Damit werden die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher ausgeschüttet, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.