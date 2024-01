Erstaunliche Entwicklung bei Lennar!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar Corp.":

Im zurückliegenden Jahr haben Analysten 7 Mal die Einschätzung Gut, 4 Mal Neutral und 2 Mal Schlecht für Lennar vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Lennar. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -23,89 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 115,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" bewertet, weshalb sich insgesamt die Bewertung durch institutionelle Analysten auf "Neutral" beläuft.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Lennar in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lennar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Dies gilt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage.

In der technischen Analyse erhält die Lennar-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +25,86 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Insgesamt ergibt sich damit ein gemischtes Bild für die Bewertung der Lennar-Aktie, mit einer neutralen Einschätzung von institutionellen Analysten, einer stabilen Stimmung und einer verringerten Diskussionsstärke in den sozialen Medien, sowie neutralen bis guten Werten im RSI und in der technischen Analyse.