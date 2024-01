Erstaunliche Entwicklung bei Legend!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Legend liegt bei 34,07, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Legend gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Wer aktuell in die Aktie von Legend investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,08 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,4 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Legend durchschnittlich sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.