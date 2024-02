Erstaunliche Entwicklung bei Lantheus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird errechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Lantheus-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ähnliche Werte und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, wodurch die Aktie auch auf 25-Tage-Basis als weder überkauft noch überverkauft bewertet wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Lantheus.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Lantheus im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör schlechter ab, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt. Investoren könnten also mit einer geringeren Ertragsausschüttung von 91,45 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche rechnen, was die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" kennzeichnet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lantheus beträgt aktuell 473,23 und liegt somit 373 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält Lantheus daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat Lantheus in den vergangenen 12 Monaten 5-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" erhalten. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus positiv bewertet. Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 56,71 USD erwarten die Analysten eine positive Entwicklung von 91,77 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 108,75 USD ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung der Analysten für Lantheus.