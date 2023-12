Erstaunliche Entwicklung bei LEHNER INVESTMENTS!

In den letzten 12 Monaten erzielte Lehner Investments eine Performance von -5,65 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -8,22 Prozent bedeutet. Des Weiteren lag die mittlere Rendite im "Finanzen"-Sektor bei 9,83 Prozent, wobei Lehner Investments um 15,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lehner Investments-Aktie ergibt sich ein Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,53 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Neutral"-Rating für Lehner Investments.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Lehner Investments mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,1 niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (50,77). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lehner Investments-Aktie zeigt einen Wert von 0,07 EUR, was einem Unterschied von -57,14 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,03 EUR) entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Indikatoren zu dem Schluss kommen, dass die Lehner Investments-Aktie sowohl in der fundamentalen als auch in der technischen Analyse unterschiedliche Bewertungen erhält und somit insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.