Erstaunliche Entwicklung bei LEG Immobilien!

Die Leg Immobilien notiert derzeit bei 75,44 EUR, was einer Abweichung von +3,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +21,99 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Leg Immobilien beträgt 46,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 48,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die Anleger-Stimmung bei Leg Immobilien in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt eine weitere positive Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingeschätzt, da in den Diskussionen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.