Erstaunliche Entwicklung bei Kwan Yong Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Kwan Yong-RSI liegt bei 12, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 50,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich mit Hilfe von Analysen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Kwan Yong hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Kwan Yong gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kwan Yong-Aktie bei 0,179 HKD liegt und damit +11,88 Prozent über dem GD200 (0,16 HKD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,17 HKD, was zu einem Abstand von +5,29 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Kwan Yong-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Kwan Yong stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kwan Yong, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".