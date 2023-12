Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize eine Rendite von 24,19 Prozent, was 24,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt 0 Prozent, wobei Koninklijke ANeutral Delhaize aktuell 24,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung und das Buzz-Sentiment in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Koninklijke ANeutral Delhaize derzeit bei 29,72 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 27.275 EUR liegt, was einem Abstand von -8,23 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein "Neutral"-Signal.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Koninklijke ANeutral Delhaize bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.