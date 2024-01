Erstaunliche Entwicklung bei Kimberly-clark De México S. A. B. De C. V!

Die Aktie von Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv wird aktuell aufgrund verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt beträgt 37,51 MXN, was sich nur minimal vom letzten Schlusskurs von 37,19 MXN unterscheidet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gut Rating, da der aktuelle Wert von 35,35 MXN über dem letzten Schlusskurs liegt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv mit einem Wert von 17,91 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie günstig und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein gutes Rating.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv eine Dividendenrendite von 4,28 %, was einen Mehrertrag von 2,01 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushaltsprodukte bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger und auch keine bedeutende Diskussionsintensität über das Unternehmen gab. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Kimberly-Clark De Mexico Sab De Cv ein neutrales Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.