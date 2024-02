Erstaunliche Entwicklung bei Kawai Musical Instruments Manufacturing!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Kawai Musical Instruments Manufacturing herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 85,96 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Kawai Musical Instruments Manufacturing. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Kawai Musical Instruments Manufacturing diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 3452,8 JPY, während der tatsächliche Kurs bei 3455 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3521,3 JPY, was einem Abstand von -1,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".