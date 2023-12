Erstaunliche Entwicklung bei Kaonavi!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kaonavi heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kaonavi überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Kaonavi weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Kaonavi-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Kaonavi von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Kaonavi zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kaonavi blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Kaonavi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeschrieben.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Kaonavi bei 2048 JPY 10,17 Prozent unter dem GD200 von 2279,86 JPY, was ein "Schlecht"-Signal ergibt. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 2157,56 JPY auf, was einem Abstand von -5,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kaonavi-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.