Erstaunliche Entwicklung bei Kansai Electric Power Coadr!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktienkurse von Kansai Electric Power lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend negativ. Allerdings haben sich Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Kansai Electric Power beschäftigt. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kansai Electric Power eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Stromversorger". Während das aktuelle KGV 3 beträgt, liegt der Branchendurchschnitt bei 20. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Kansai Electric Power mit einer Dividendenrendite von 2,49 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf (2,22%). Die geringe Differenz zum Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion. Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kansai Electric Power als Neutral-Titel betrachtet werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Basierend auf dem RSI7 und RSI25 erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.