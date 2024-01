Erstaunliche Entwicklung bei KTK!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ktk. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 22,86 Punkte, was bedeutet, dass Ktk momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Ktk weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Ktk für diesen Punkt der Analyse eine "Gut" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ktk besonders positiv diskutiert, wodurch das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. Auch aktuell, über die letzten ein bis zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung zugeschrieben. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Ktk.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. Bei Ktk wurde langfristig eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung gemessen, was insgesamt zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 9,47 CNH für den Schlusskurs der Ktk-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,57 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Ktk daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.