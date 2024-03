Erstaunliche Entwicklung bei Jsti!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jsti heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 18,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass Jsti überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,94, was bedeutet, dass Jsti hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Jsti-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Jsti. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung für Jsti hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Jsti eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jsti-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,7 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,93 CNH) weicht somit um -13,51 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 5,04 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,18 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jsti-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.