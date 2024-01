Erstaunliche Entwicklung bei Jost Werke!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke auf 9,87 Euro geschätzt. Dies bedeutet, dass die Börse 9,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Jost Werke zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 69 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 31 liegt. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, so dass dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Dividendenrendite von Jost Werke liegt bei 3,15 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jost Werke liegt aktuell bei 68,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI von Jost Werke liegt bei 55,12, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinausläuft.

Zusammenfassend erhält das Jost Werke-Wertpapier in allen Bereichen ein "Neutral"-Rating.