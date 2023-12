Erstaunliche Entwicklung bei Intuitive Surgical!

Die Intuitive Surgical-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 299,32 USD für den Schlusskurs liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 337,39 USD, was einem Unterschied von +12,72 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 297,88 USD ergibt eine positive Bewertung mit einem Unterschied von +13,26 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie von Intuitive Surgical eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysten haben der Intuitive Surgical-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 16 positive, 5 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben. Diese Einstufungen führen zu einer langfristigen Bewertung von "Gut". Trotzdem gibt es aus dem letzten Monat keine aktualisierten Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 329,17 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -2,44 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analysten eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Intuitive Surgical nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 72,45 insgesamt 25 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 34,19 Punkten und zeigt an, dass die Intuitive Surgical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,17 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Intuitive Surgical-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.