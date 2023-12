Erstaunliche Entwicklung bei Intevac!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyo":

Das Unternehmen Intevac wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) als überbewertet angesehen. Dies wird durch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 198,6 belegt, was einem Abstand von 331 Prozent zum Branchen-KGV von 46,13 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Intevac über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Intevac-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 45,28 als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 38. Somit wird die RSI-Einstufung insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Die Anleger-Stimmung bei Intevac in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.