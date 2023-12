Erstaunliche Entwicklung bei IntesanpaoloPK!

Die Intesa Sanpaolo Spa hat in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt, was zu positiven charttechnischen Signalen geführt hat. Der aktuelle Kurs von 2,635 EUR liegt 7,99% über dem GD200, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 2,54 EUR, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch ein gemischtes Bild. In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen überwiegend negativ über die Intesa Sanpaolo Spa diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung mit einem RSI von 74,74, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 44,55 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Intesa Sanpaolo Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 71,45% erzielt, was eine Outperformance von +71,45% im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche und dem "Finanzen"-Sektor bedeutet.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, wobei das Anleger-Sentiment und der RSI auf eine negative Bewertung hinweisen, während die Branchenvergleichsdaten eine starke Performance der Intesa Sanpaolo Spa zeigen.