Erstaunliche Entwicklung bei InfraCom AB!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Infracom als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Infracom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,43, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 24, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine wichtige Einschätzung der Aktie liefert auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität bei Infracom ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von +20,39 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +12,04 Prozent über dem letzten Schlusskurs und führt zu einem "Gut"-Rating auf dieser kurzfristigeren Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Infracom wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Infracom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.