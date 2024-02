Erstaunliche Entwicklung bei Infomedia!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Infomedia-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 32,97 und der RSI25 für 25 Tage bei 38,89, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Infomedia-Aktie wird als positiv bewertet, da zuletzt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen, daher wird die Aktie von Infomedia als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorgenommen wird.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1,53 AUD für den Schlusskurs der Infomedia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,59 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 1,59 AUD einen positiven Trend, wodurch eine Gesamtbewertung der Infomedia-Aktie als "Gut" erfolgt.