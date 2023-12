Erstaunliche Entwicklung bei Hubei Sanonda!

Adamas Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,21 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -5,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche darstellt. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -8,13 Prozent im "Materialien"-Sektor lag Adama um 5,07 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Adama hat sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Adama derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 73. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche bei 0. Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Adama derzeit bei 35,42 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 42 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daraus für die Adama-Aktie eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf den RSI.