Erstaunliche Entwicklung bei Hodogaya Chemical!

Die Hodogaya Chemical wird in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 3326,91 JPY, was 8,21 Prozent über dem aktuellen Kurs von 3600 JPY liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage von 3556 JPY zeigt eine Abweichung von +1,24 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Hodogaya Chemical haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden konnten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hodogaya Chemical liegt bei 41,23, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 50,37 zeigt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.