Erstaunliche Entwicklung bei High Fashion!

Derzeit wird High Fashion als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3 liegt, was bedeutet, dass die Börse 3,14 Euro für jeden Euro Gewinn von High Fashion zahlt. Dies ist 92 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund des KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über High Fashion. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die High Fashion-Aktie bei 1,58 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs mit 1,5 HKD deutlich darunter liegt (-5,06 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,48 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird High Fashion aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.